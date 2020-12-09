الهيئة الوطنية تبدأ تلقى نتائج اللجان العامة وتظلمات المرشحين بجولة الإعادة فى انتخابات البرلمان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، عن بدء تلقيها نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بجولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، من اللجان العامة التي أعلنت في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، وذلك لمراجعتها وإعادة التدقيق فيها، والفصل في التظلمات المقدمة من المرشحين الخاسرين. وقالت مصادر بالهيئة الوطنية للانتخابات، أن اللجان الفرعية انتهت من التصويت في التاسعة مساء أمس الثلاثاء وسط إجراءات احترازية مشددة من انتشار فيروس كورونا، وعقب ذلك تم البدء في أعمال فرز وتجميع الأصوات، وتمكن القضاة من إعداد الحصر العددي لجميع اللجان الفرعية وإرساله إلى اللجان العامة، مشيرا إلى أنه جرى تجميع أصوات الدائرة الانتخابية الواحدة وبيان عدد من أدلوا بأصواتهم بجولة الإعادة واستخراج الأصوات الصحيحة والباطلة وما حصل عليه كل مرشح. وأشارت إلى، أن اللجان العامة أعدت حصر عددي لأصوات الدائرة الواحدة وأعلنته أمام الحضور ومندوبي ووكلاء المرشحين، ثم بدأت في تلقى تظلمات المرشحين الذين لم يصلوا إلى الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة ويتظلمون من إجراءات الاقتراع والفرز والتي وصلت حتى الآن 25 تظلم. وأضافت المصادر، أن الهيئة الوطنية استقبلت نتائج الحصر العددي التي أعدته اللجان العامة وكذا التظلمات المقدمة من المرشحين للفصل فيها وإعادة مراجعة الحصر العددي لدوائر التي جرت بها الإعادة تمهيدا لإضافة أصوات المصريين بالخارج وإعلان النتيجة مجمعة في يوم الاثنين المقبل الموافق 14 ديسمبر. وأجريت الإعادة بالمرحلة الثانية فى الخارج أيام 6 و7 و8 ديسمبر الجارى، ويومي 7 و8 ديسمبر فى الداخل. يُذكر أن إعادة المرحلة الثانية هى رابع جولات انتخابات مجلس النواب 2020 وآخرها، ويتنافس فيها 200 مرشح على 100 مقعد فى 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، وذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز 467 مرشحا خلال الجولات الثلاثة الماضية، من إجمالى 568 مقعدا مخصصة للانتخاب بالاقتراع السرى المباشر بنظامى الفردى والقوائم، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالمجلس.

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