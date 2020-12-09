شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشارك فى الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، فى الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد بمقر هيئة الرقابة الإدارية

وتحتفل هيئة الرقابة اليوم الأربعاء، باليوم العالمى لمكافحة الفساد ، بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 أكتوبر عام 2003 اتفاقية مكافحة الفساد، ودخلت حيز التنفيذ فى ديسمبر 2005، حيث تعد هذه الاتفاقية متعددة الأطراف تتفاوض بشأنها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتضم 71 مادة مقسمة إلى 8 فصول على أن تقوم الدول الأطراف بتنفيذ عدة تدابير لمكافحة الفساد، والتي قد تؤثر على القوانين والمؤسسات والممارسات.