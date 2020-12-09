شكرا لقرائتكم خبر عن حادث سير بين سيارتين يكشف عن 41 كيلو حشيش بالغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت مباحث البحر الأحمر من ضبط سيارة نقل بها 41 كيلو حشيش أثناء معاينة حادث تصادم بينها وبين سيارة أخرى بميدان جهينة بمدينة الغردقة، وتم ضبط أحد مستقليها "عاطل"، فيما تمكن الآخر من الهرب، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة كانت عندما ورد بلاغ للواء محمود ابو عمرة مدير امن البحر الأحمر، واللواء خالد عبد الهادي، مدير مباحث المديرية يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بميدان جهينة غرب الغردقة، واثناء انتقال الاجهزة الامنية لمعاينة الحادث تم العثور على كمية كبيرة من الحشيش المخدر قدرت ب 41 كيلو حشيش داخل إحدى السيارات.

وألقت مباحث البحر الأحمر القبض على شخص وفر قائد السيارة هاربا وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى عرض المتهم على النيابة العامة وضبط الهارب.