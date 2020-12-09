شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر.. وزير مالية فرنسا يهنئ الرئيس السيسى بالمعدلات الإيجابية للاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها تهنئة وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي للرئيس السيسى علي أداء الاقتصاد المصري اللافت خلال العام الحالي وما حققه من معدلات نمو ومؤشرات إيجابية منفردة في المنطقة، وهو الأمر الذي يدل علي السياسات الاقتصادية والمالية الناجحة المتبعة من قبل الدولة المصرية تحت القيادة الحكيمة للرئيس، بالإضافة إلي محورية الدور المصري الفاعل والمؤثر في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، وهو ما يرسخ حرص فرنسا على تعظيم التعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات. وفيما يلى موجز أخبار مصر.



وزير مالية فرنسا يهنئ الرئيس السيسى بالمعدلات الإيجابية المتفردة لاقتصاد مصر وزير مالية فرنسا يهنئ الرئيس السيسى بالمعدلات الإيجابية المتفردة لاقتصاد مصر استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بمقر إقامته بباريس برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي عبر عن تهنئته للرئيس السيسى علي أداء الاقتصاد المصري اللافت خلال العام الحالي وما حققه من معدلات نمو ومؤشرات إيجابية منفردة في المنطقة، وهو الأمر الذي يدل علي السياسات الاقتصادية والمالية الناجحة المتبعة من قبل الدولة المصرية تحت القيادة الحكيمة للرئيس، بالإضافة إلي محورية الدور المصري الفاعل والمؤثر في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، وهو ما يرسخ حرص فرنسا على تعظيم التعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات.



الأرصاد تتوقع أجواءً مستقرة حتى السبت وتقلبات جوية الأسبوع المقبل الأرصاد تتوقع أجواءً مستقرة حتى السبت وتقلبات جوية الأسبوع المقبل أكد الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على استقرار الحالة الجوية ودرجات حرارة حيث ستكون فى المعدلات الطبيعية بالنسبة لهذا التوقيت من العام وهدوء الرياح، مع أمطار خفيفة جدا فى المنطقة الشمالية الشرقية.

وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة للتليفزيون المصري: "بغياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة بشكل سريع ويصل الفارق في درجات الحرارة بين ساعات النهار والأوقات المتأخرة من الليل 10 درجات كاملة، متوقعا استقرار الأحوال الجوية حتى السبت ، لتبدأ بعدها تقلبات جوية مرة أخرى الأسبوع المقبل.

السيسى يلتقى رئيس شركة "نافال" الفرنسية لبناء السفن والقطع البحرية العسكرية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بمقر إقامته في باريس، "بيير إيمريك بوميلييه"، رئيس مجلس إدارة شركة "نافال جروب" الفرنسية، المتخصصة في مجال الدفاع البحري وبناء السفن والقطع البحرية العسكرية. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس التنفيذي لشركة “نافال” اكد حرص الشركة على تطوير تعاونها مع مصر، باعتبارها أحد أهم شركائها على مستوي العالم، مع الاستمرار في التباحث بين الجانبين حول آفاق التعاون المستقبلي، تدعيماً لقدرات مصر في هذا الاطار.



الحكومة تنفى وقف بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة الحكومة تنفى وقف بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة نفت الحكومة ما تردد من أنباء بشأن وقف البوابة الإلكترونية الخاصة بالاستعلام والشكاوى لبرنامج "تكافل وكرامة".

وكانت الحكومة أكدت أمس أنه لا صحة لما تردد من أنباء حول السماح للمواطنين ببيع وحدات الإسكان الاجتماعي فور استلامها.



الخارجية: مصر تؤكد التزامها بمكافحة الفساد اتساقا مع قوانينها الوطنية الخارجية: مصر تؤكد التزامها بمكافحة الفساد اتساقا مع قوانينها الوطنية يحيي العالم في 9 ديسمبر من كل عام اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يشكل مناسبة هامة لتأكيد رفض تلك الجريمة بكافة أشكالها وصورها وعلى كافة المستويات، والتي تمس كل المجتمعات والاقتصاديات، وتتأثر بها الدول النامية بشكل خاص مما يعد عقبة في طريق تحقيق تنميتها المستدامة.

وبهذه المناسبة تجدد مصر تأكيد التزامها بمكافحة جريمة الفساد اتساقاً مع قوانينها واستراتيجيتها الوطنية لمكافحة الفساد وكذلك مع تعهداتها الدولية وفى مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، باعتبارها إطار التعاون متعدد الأطراف الوحيد المُلزم دولياً للدول الأطراف فيه، والتي تقع على عاتق أطرافها مسئولية صريحة لمنع الفساد والقضاء عليه، الأمر الذي يتطلب تعزيز التعاون الدولي بالنظر للطبيعة العابرة للحدود لجريمة الفساد وما يرتبط بها من جرائم اخرى مثل الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية.



حمدوك يكشف تفاصيل زيارة وزير خارجية حمدوك يكشف تفاصيل زيارة وزير خارجية السعودية لدعم أمن السودان ومصر المائى أكد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، تقدير الحكومة للعلاقات السودانية السعودية المتطورة، ودعم السعودية للسودان في مختلف المحافل الدولية، وتحديدا موضوع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ما ينعكس إيجابا على نجاح الفترة الانتقالية بالبلاد.

وكان رئيس مجلس الوزراء السوداني، قد استقبل أمس، وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الذي نقل لرئيس الوزراء تحيات القيادة السعودية ووقوفها بجانب السودان، وذلك بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني السفير عمر مانيس، ووزير الخارجيّة المكلف عمر قمر الدين.



غادة والى: علينا الدفاع عن العدالة والوقوف متحدين ضد الفساد لتحقيق النزاهة غادة والى: علينا الدفاع عن العدالة والوقوف متحدين ضد الفساد لتحقيق النزاهة أكدت الدكتورة غادة والى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات والجريمة، على أهمية العمل على تحقيق النزاهة والدفاع عن العدالة والوقوف ضد الفساد، وغردت والى على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، قائلة: "التعافى بشكل أفضل من أزمة COVID يعنى التعافي بنزاهة.. نحن بحاجة إلى دول لتنفيذها".



الإسكان تعلن بدء تسليم 358 وحدة فى سكن مصر بدمياط الجديدة 3 يناير المقبل الإسكان تعلن بدء تسليم 358 وحدة فى سكن مصر بدمياط الجديدة 3 يناير المقبل أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 3/1/2021، وحتى يوم الخميس 25/2/2021، فى تسليم 358 وحدة سكنية (15 عمارة) بمشروع سكن مصر، جنوب الحى الأول بمدينة دمياط الجديدة.