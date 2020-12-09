شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الإدارية تبرز نتائج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت هيئة الرقابة الإدارية أبرز الممارسات الإيجابية الناتجة عن متابعة تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وهي كالأتي: 1. إصدار تشريعات جديدة، أبرزها قوانين الخدمة المدنية/الاستثمار /التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وإجراء تعديلات ببعض التشريعات منها قانون العقوبات التجريم رشوة الموظف العام الأجنبي وقانوني الكسب غير المشروع، والإجراءات الجنائية، بإضافة مواد للتصالح مع المتهم في جرائم العدوان على المال العام، وتعديل مدة انقضاء الدعوى الجنائية بحيث تبدأ بعد ترك الخدمة.

2. الانتظام في إعداد مؤشر وطني لقياس مدركات الفساد الإداري، بالتعاون بين الهيئة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

3. إصدار المواصفة القياسية المصرية لنظم إدارة مكافحة الرشوة ٣٧٠٠١ ISO

4. إعداد وإصدار وتطوير مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

5. إعداد وإصدار مدونة الأخلاق والسلوك المهني لشركات القطاع الخاص بالتعاون بين الهيئة والجمعية المصرية لشباب الأعمال EJB أحد منظمات المجتمع المدني.

6. إعداد وإصدار الميثاق الأخلاقي للطالب الجامعي، بالتعاون بين الهيئة ومركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة القاهرة، وقد قامت وزارة التعليم العالی بنشره على مستوى كافة جامعات الجمهورية.

7. تنفيذ العديد من الحملات اعلامية للتوعية بمخاط الفساد.

8. قيام هيئة الرقابة الإدارية، باقتراح العديد من التعديلات في التشريعات المعنية بمنع مكافحة الفساد.

9. إعداد حملات إعلامية للتوعية بمخاطر الفساد.

10. تشكيل لجنة عليا لمنظمات العمل الأهلي واختيار عدد 39 رائدة ريفية على مستوى الجمهورية، لتفعيل دورهم في نشر الوعي بمخاطر الفساد على مستوى محافظات الجمهورية.