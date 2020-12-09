شكرا لقرائتكم خبر عن معندناش حاجة نخاف منها.. الرئيس السيسى فى رسالة للعالم من قلب الإليزيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط الرئيس السيسى الضوء خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى جمعه بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون فى قصر الإليزيه على الرؤية المصرية تجاه عدد من الملفات الشائكة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وكانت كالتالى.

الرئيس السيسى: مطالب إن أحمى 100 مليون ومعندناش حاجة نخاف أو نحرج منها.

الرئيس السيسي: نحن أمة تجاهد من أجل بناء مستقبل لشعبها فى ظروف فى منتهى القسوة بمنطقة شديدة الاضطراب.

الرئيس السيسى: استقرار لبنان وكل دولة عربية ليبيا وسوريا والعراق واليمن والصومال والساحل والصحراء والصومال استراتيجية مصرية ثابتة.

الرئيس السيسى: عدم الإيمان حق - ولكن جرح ملايين الناس فى مشاعرهم الدينية يحتاج إلى إعادة تفكير.

برنامج حافل ورسائل حاسمة.. ملخص زيارة الرئيس السيسى الناجحة لفرنسا