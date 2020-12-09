الأوقاف تفتتح المقر الجديد لمديرية المنوفية بتكلفة 3 ملايين جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور عبدالله حسن، مساعد وزير الأوقاف، المتحدث باسم الوزارة، اليوم الأربعاء، المقر الجديد لمديرية أوقاف المنوفية بمدينة شبين الكوم، والذى بلغت تكلفته 3 ملايين جنيه.

حضر حفل الافتتاح اللواء عماد يوسف سكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية، والشيخ أحمد عبدالمؤمن مدير مديرية الأوقاف، والدكتور كمال السباعى، وكيل المديرية، والمهندس خالد إسماعيل مدير الشئون الهندسية بالمديرية، والشيخ رمضان السبكي مدير الدعوة.

ووجه الشيخ أحمد عبدالمؤمن، وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية وجميع العاملين بالمديرية الشكر للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على سرعة توجيهاته بإنهاء مبنى المديرية الجديد، ، مؤكدا أن مبنى مديرية أوقاف المنوفية الجديد يعد طفرة كبيرة وأحد الإنجازات التي حدثت في عهد الوزير.

وتابع مدير أوقاف المنوفية: "نيابة عن جميع العاملين بأوقاف المنوفية وأهالي المحافظة بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة على سرعة توجيهاته باستكمال مبنى المديرية الجديد".



الأوقاف تفتتح المقر الجديد لمديرية المنوفية