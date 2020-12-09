شكرا لقرائتكم خبر عن زاهى حواس فى لقاء مفتوح مع طلاب جامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضافت جامعة عين شمس برئاسة ورعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس،عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهى حواس، فى لقاء مفتوح مع طلاب الجامعة، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة، حيث سيكشف أسرار الفراعنة فى حوار مفتوح مع الطلاب.

ويأتى اللقاء تحت رعاية الدكتورعبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث، ضمن فاعليات الموسم الثقافى للجامعة، الذى ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع قطاع التعليم والطلاب وأسرة من أجل مصر المركزية.

والندوة من تنسيق الدكتور ممدوح الدماطى أستاذ الآثار ووزير الآثار الأسبق، والدكتورة جيهان رجب وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

