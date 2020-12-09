شكرا لقرائتكم خبر عن معهد تيودور بلهارس ينظم مؤتمره السنوى حول الدراسات السريرية لاضطرابات الكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم معهد تيودور بلهارس للأبحاث المؤتمر السنوى للمعهد TBRI 2020، تحت شعار "Research & Clinical Practice"، برئاسة الدكتورة وفاء قنديل، رئيس المعهد، خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجارى، وبرعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى.

وأوضحت الدكتورة وفاء قنديل، فى بيان صادر عن وزارة التعليم العالى أنه يشارك فى فعاليات المؤتمر المقام عبر الفيديو كونفرانس، لفيف من الأطباء والعلماء المصريين ونظرائهم الدوليين من ألمانيا والبرتغال وإسبانيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية فى عدد من المجالات الطبية.

وأشار الدكتور طارق أبوشوشة، نائب رئيس المعهد وسكرتير المؤتمر، إلى أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على البحث وعلاقته بالتطبيق الإكلينيكى، لافتا إلى أن المؤتمر سيجذب انتباه مجموعة كبيرة من المهنيين الصحيين وعلماء الأحياء والكيمياء وعلماء البيئة وغيرهم.

وسوف تتناول محاضرات المؤتمر موضوعات عن الدراسات المختبرية والسريرية وشبه الميدانية والبيئية لاضطرابات الكبد والجهاز الهضمى والمسالك البولية وبحوث الكلى وأحدث الأبحاث فى مجالات النانوتكنولوجى والبيوتكنولوجى وهندسة الأنسجة والطفيليات المستوطنة ومضاعفاتها وجائحة كورونا وتحديات الموجة الثانية.







