التموين: نجحنا فى جذب استثمارات فى التجارة الداخلية بـ 50 مليار جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة البورصة السلعية المصرية ملفات وزارة والتجارة الداخلية وأن الوزارة يتبعها هيئة السلع التموينية وأنها توفر سلع أساسية 50 مليار جنيه والذراع الآخر الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتى يتبعها شركات سكر ومجمعات استهلاكية وشركات منتجة للسلع الغذائية وتعمل فى حجم استمارات 3.5 مليار جنيه شهريا وأيضا الشركة القابضة للصوامع، وتم زيادة السعة التخزينى للأقماح من 1.2 مليون إلى 4.2 مليون طن قمح خلال 4 سنوات ماضية وحجم الاستثمارات يتعدى المليارات. ومصلحة الدمغة والموازين تمثل الكيات لتنظيم عمل المصوغات الذهبية وضبط المعايير، وأيضا لجنة المساعدات الأجنبية وهى تقوم بتلقى المعونات وتوزيع هذه المعونات وفقا المشروعات الخاصة لصالح المستهلك وجهاز حماية المستهلك مسئول عن ضبط الأسواق. وجهاز تنمية التجارة الداخلية وهو مسؤول عن كافة الاستمارات فى قطاع التجارة الداخلية ونجح خلال 3 سنوات فى جذب استثمارات تقرب من 50 مليار جنيه بجانب أيضا السجل التجارى وتسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية.

جاء ذلك خلال افتتاح الدورة الثالثة للمؤتمر والمعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية بمصر والشرق الأوسط «بيزنكس 2020»، بحضور

الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة البورصة السلعية المصرية. ونقل الدكتور "عشماوى" تحيات الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية، لافتا إلى وجود ما يقرب من 450 ألف علامة تجارية ونموذج صناعى ومؤشر جغرافى وأيضا بيانات 5 ملايين منشأة فى السجل التجارى.











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