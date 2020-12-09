شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنظم غدا مؤتمرا حول مكافحة الفساد بحضور المفتى والمحافظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم محافظة القاهرة غدا الخميس مؤتمر مكافحة الفساد، فى إطار اليوم العالمى لمكافحة الفساد، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام محافظة القاهرة.

ويحتفى العالم فى التاسع من شهر ديسمبر من كل عام باليوم العالمى لمكافحة الفساد، ويعد الفساد من أخطر القضايا التى تواجه الدول، فهو أداة قد تعطل حركة التنمية الاقتصادية والسياسية، وتساهم فى خلق حالة من عدم الاستقرار، لكل المؤسسات، لذلك كان لابد من زيادة الوعى بخطورة الفساد من أجل مكافحته.



واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 31 أكتوبر عام 2003 اتفاقية مكافحة الفساد، ودخلت حيز التنفيذ فى ديسمبر 2005، حيث تعد هذه الاتفاقية متعددة الأطراف تتفاوض بشأنها الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، وتضم 71 مادة مقسمة إلى 8 فصول على أن تقوم الدول الأطراف بتنفيذ عدة تدابير لمكافحة الفساد، التى قد تؤثر على القوانين والمؤسسات والممارسات.



وتهدف هذه الإجراءات إلى منع الفساد وتجريم بعض التصرفات وتعزيز إنفاذ القانون والتعاون القضائى الدولى، وتوفير آليات قانونية فعالة لتبادل المعلومات وآليات تنفيذ الاتفاقية لمكافحة الفساد.