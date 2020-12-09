شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: استخراج 450 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ بتعيين 127 شابا، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ المسجلين بها 718 شاباً.

وقال الوزير: إن المديرية قامت باستخراج 450 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة مهنة ، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة بواقع 18 ألف جنيه لـ 8 عمال من المسجلين بالمديرية .

تلقى الوزير تقريراً بذلك من علاء ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية، أوضح فيه أن المديرية خلال شهر نوفمبر الماضي، قامت في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 233 منشأة، وتم تحرير إنذار لـ 80 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة ، فضلا عن تحرير محضر سلامة لمنشأة واحدة، كما تم إعادة التفتيش على 84 منشأة انتهت بتحرير 5 محاضر سلامة وصحة مهنية.

وأوضح أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 506 منشأة تفتيش دوري وحملات ، أسفر عن 38 محضراً للمنشآت المخالفة.