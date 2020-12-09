شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تحصيل 250 ألف جنيه مصرى مستحقات عامل مصرى بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، فى صرف مستحقات المواطن المصرى " سعيد.ع.أ" وبلغت 60 ألف ريال سعودى، أى ما يوازى 250 ألف جنيه مصرى تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة أن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة صرف مستحقات المواطن المذكور، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وتلقى الوزير تقريرا عبر الملحق العمالى وليد عبد الرازق أحمد، رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، أكد فيه أن المكتب قام بالتفاوض مع الكفيل "عبد الله .ع.ع.أ" لحصول المواطن المذكور على مستحقاته المتأخرة لدى كفيله من رواتب ومكافأة نهاية الخدمة وبدل سكن وقيمتها 60 ألف ريال، وتم إصدار شيك لشخص قريب اصطحبه معه جراء انتهاء إقامة الشاكى ، وتم اصدار بموافقة العامل على نقل الكفالة فى مقابل تنازل الأخير عن استكمال دعواه أمام القضاء وبذلك تم حل شكوى العامل وديا وقدم الشكر لمكتب التمثيل العمالى بجدة.