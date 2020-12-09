شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أساقفة يرسمون كاهنا جديدا فى إيبارشية الوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت إيبارشية الوادى الجديد والواحات سيامة كاهن عام للخدمة بالإيبارشية، بيد أسقفها الأنبا أرسانيوس، وبمشاركة كل من الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، والأنبا بموا أسقف السويس.

وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيان اليوم الأربعاء، أقيم القداس الإلهي الذى تمت خلاله السيامة بكنيسة السيدة العذراء بمدينة الخارجة، أمس، وبدأت صلوات السيامة عقب صلاة الصلح، حيث نودى على الشماس أسامة طلعت كاهنًا عامًا بالإيبارشية باسم القس يوسف، ومن المقرر أن يقضى الكاهن الجديد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون.

وفى 3 ديسمبر الجارى، ترأس 7 أساقفة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صلوات رسامة 3 رهبان على درجة القمصة، وإثنين أخرين لدرجة القسوسية، بدير القديس الأنبا شنوده رئيس المتوحدين بالجبل الغربي (الدير الأبيض) بسوهاج، حيث تمت صلوات رسامة اثنين من رهبانه الكهنة فى رتبة القمصية إلى جانب سيامة ثلاثة من الرهبان فى درجة القسيسية، أمس، وقد سبق ذلك صلوات رهبنة ثلاثة من طالبى الرهبنة بالدير بعد اجتيازهم فترة الاختبار الرهبانى المقررة.