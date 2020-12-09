شكرا لقرائتكم خبر عن "حافظ على نفسك".. 9 إرشادات من وزارة الصحة لارتداء الكمامة بطريقة آمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص وزارة الصحة على الاستمرار في توعية المواطنين بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة عدوى فيروس كورونا الذى يجتاح دول العالم بينما تسير مصر وسط الجائحة بخط ثابت وبمعدلات اصابات منخفضة، ووسط دعوات الالتزام بإجراءات الوقاية، نشر الحساب الرسمي لوزارة الصحة على "تويتر"، 9 إرشادات لارتداء الكمامة بطريقة آمنة، وهى:

1- حافظ على غسل الأيدي لمدة لا تقل عن 20 ثانية قبل وبعد ارتداء الكمامة.

2- لا تعيد استخدام الكمامة ذات الاستعمال الواحد مرة أخرى.

3- تخلص من الكمامة بعد استخدامها في سلة مهملات مغلقة.

4- لا ترتدى كمامة مبللة أو ممزقة أو فضفاضة.



ارشادات وزارة الصحة

5- انزع الكمامة من خلف الأذنين أو الرأس.

6- لا ترتدى الكمامة على منطقة الذقن فقط.

7- احرص على عدم لمس الجهة الأمامية من الكمامة.

8- لا تنزع الكمامة للتحدث مع الآخرين.

9- تأكد من أن الكمامة تغطى الأنف والفم جيدا.

وأعلن الدكتور أحمد كمال مدير مستشفى قفط التعليمى، عن خروج وتعافي أول سيدة كانت مصابة بفيروس كورونا من مستشفى قفط التعليمي، وأفاد بأن السيدة تعمل مدرسة وكانت قد أصيبت بفيروس كورونا وتم دخولها إلى المستشفي لتلقى العلاج حتي تماثلت للشفاء وخرجت اليوم، كما أكد على أن المستشفي جاهزة لاستقبال أي حالات مع توافر كامل الخدمات الطبية والرعاية الصحية لهم متمنيا السلامة للجميع.

ومن جهته، قال الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن جميع مستشفيات الهيئة العاملة كمستشفيات عزل جاهزة لتقديم أعلى خدمة طبية لمصابى فيروس كورونا مع بدء الموجة الثانية وتزايد أعداد المصابين، مشيرا إلى توافر جميع الإمكانيات والتجهيزات والمستلزمات لتطبيق كافة البروتوكولات للعلاج ومكافحة العدوى داخل مستشفياتنا، حيث تم تجهيز الرعايات المركزة وتوفير أجهزة التنفس الصناعى وأسطوانات الأكسجين مع التدريب المستمر لكافة القوى البشرية العاملة.