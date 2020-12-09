زاهى حواس يؤكد لطلاب عين شمس عدم وجود الزئبق الأحمر ولا لعنة الفراعنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهى حواس، عن معجزة بناء الأهرامات، مؤكدا أن الأهرامات كانت مشروع مصر القومى، قائلا: "لا يمكن بناء أهرامات فى العصر الحديث". وذكر عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهى حواس، خلال حوار مفتوح مع طلاب جامعة عين شمس، عن محاولة سرقة المتحف المصرى فى 2011: "كان كل همهم يلاقوا الزئبق الأحمر والذهب، مفيش حاجه اسمها الزئبق الأحمر و لو لقيته هتبقى غنى خرافات".
وتحدث زاهى حواس عن أحد المواقف الطريفة التى تعرض لها، حينما تواصل معه شخص لعلاج والدته معتقدا أنه يمتلك الزئبق الأحمر، وأضاف: لم يسرق من المتحف سوى 54 قطعة عشان كل اللى داخلين كان كل همهم الزئبق الأحمر.
وتحدث عالم المصريات عما يتداول حول علاقة الآثار وأنبياء الله، قائلا:" كل اللى بتسمعوه عن أنبياء الله وعلاقتهم بالآثار خرافات"، مضيفا :"لما الدكتور على جمعة طلع اتكلم على الآثار رديت عليه قلتله يا مستر على خليك فى الدين ومتفتيش في الآثار، ومافيش حاجه اسمها لعنة الفراعنة وكل ما يُحكى فى هذا الأمر قصص وروايات غير حقيقية".
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