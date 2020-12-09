شكرا لقرائتكم خبر عن "الحجر الزراعى": لن يتم السماح بتصدير أى شحنة لليابان لاتطبق الاشتراطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الحجر الزراعى الدكتور أحمد العطار، أنه لن يتم السماح بتصدير أى شحنة من الحاصلات الزراعية المصرية للسوق اليابانى لاتطبق الاشتراطات التصديرية.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية اليوم تحت عنوان "كيفية نفاذ الموالح المصرية إلى السوق اليابانية".



وأضاف أنه لن يكون هناك أي تهاون او استثناء في عملية التصدير مشيرا إلى أن فتح السوق الياباني امام المنتجات المصرية اخذ سنوات طويلة من المفاوضات والزيارات ، حيث اشترط الجانب الياباني ضرورة الاعتماد على التجارب البحثية والنتائج الأمر الذى يصعب تنفيذه مشيرا إلى انه عن طريق مكتب التمثيل التجاري بطوكيو تم الاتفاق مع اليابان على تطبيق المعايير والقواعد الدولية في عمليات التصدير مؤكدا أن مصر قادرة على تطبيقها، منوهابأن أي خطا في التصدير ستخسر مصر سوق كبير.



وأشار العطار الى أن الحجر الزراعي المصرى أصدر فى 17 نوفمبر الماضى المنشور رقم (57) الخاص باشتراطات الصحة النباتية لتصديرالموالح الى اليابان والذى يشتمل على اشتراطات عامة للاصناف المصرح بتصديرها(البرتقال-الليمون-الجريب فروت-المندرين-كلامنتاين- الموركيت) .



وأكد العطار انه لن يتم السماح بالتصدير إلا ع طريق الشحن البحري فقط،كما لن يتمالسماح بتصدير الموالح الى اليابان الا من خلال قائمة المزارع ومحطات التعبئة المكودة والمعتمدة لدى الحجر الزراعى.



وحول مواد التعبئة أوضح العطار أن الجانب اليابني شدد على ضرورة أن تكون مواد التعبئة مصنعة من ألياف ناتجة من مواد معاد تدورها أو ورق كرافت، مؤكدا على ضرورة ان تكون العبوات المستخدمة فى التعبئة نظيفة وجديدة وكذلك من كتابة البيانات على العبوات بشكل واضح وصحيح.

ولفت إلى أن الجانب الياباني شدد على عمليات التبريد اثناء عملية الشحن لافتا إلى أنه لن يتم استلام أى شحنة إلا من خلال وجود شهادة من الحجر الرزاعى المصرى تفيد استيفاء اشتراطات المعاملة بالتبريد.

من جانبه، أوضح رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية عبد الحميد الدمرداش أن انضمام مصر إلى الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية"اليوبوف" سيعمل على رفع القدرات التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية من الناحية الكمية والنوعية بما يتفق مع متطلبات السوق العالمية على المدى الطويل، مشيرا إلى أن الحكومة تركز حاليا على توفير وسائل نقل سريعة لنقل البضائع سريعة التلف الأمر الذى سيزيد من صادرات القطاع خلال السنوات المقبلة.