شكرا لقرائتكم خبر عن زاهى حواس لطلاب عين شمس: دخلت قسم الآثار واتخرجت بمقبول وكان نفسى أبقى محامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهى حواس، عن سعادته بالحضور إلى جامعة عين شمس ولقاء الطلاب فى حوار مفتوح عن أسرار الفراعنة.

وفى بداية اللقاء تحدث حواس عن بداية حياته ودخوله علم الآثار، قائلا :"وأنا صغير كان نفسى ابقى محامى ودخلت قسم الآثار واتخرجت بمقبول"، مضيفا "اتعينت فى وزارة الأثار وكانت القوى العاملة زمان بتعين أى حد ذكى أوغبى".

وأضاف عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهى حواس، خلال كلمته للطلاب أنه حصل على منحه فى أمريكا 7 سنوات غيروا مجرى حياته، قائلا:"اتعلمت أن النقد ميزعلنيش ومدخلش معارك شخصية فى حياتى".



ووجه نصيحة للطلاب:"لا تيأس ولازم يكون عندكم أمل فى الحياة ولازم دائما تحسوا انكم بتعملوا حاجة ومتبصوش وراكم".