شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الطماطم.. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. وينشر «المصري اليوم» فيما يلي قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم الأربعاء: ‏‎- الطماطم بسعر 7 جنيهات للكيلو. - البطاطس بـ 3.5 جنيه. - البصل بـ7 جنيهات. - الكوسة 6.5 جنيه للكيلو. - الجزر 8 جنيهات. - الخيار 7 جنيهات. ‏‎- الباذنجان الرومى بـ 4 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 6.5 جنيه للكيلوجرام. ‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5 والليمون 7 جنيهات. - الفاصوليا الخضراء 8 جنيهات. - التفاح السكرى 23 جنيها. ‏‎‏‎- كانتلوب «أناناس» بـ 7.5 جنيه. ‏‎‏‎- الموز البلدى 12 جنيها. ‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد «اسود» بـ 35 جنيها. ‏- التفاح الإيطالى 23 جنيها. ‏- الباذنجان الأبيض 5.5 جنيه. الوضع في مصر

اصابات 118,847

تعافي 103,703

وفيات 6,790

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع أسعار الطماطم.. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.