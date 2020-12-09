شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يتفقد المدرسة اليابانية و«التمريض» ومحطة المعالجة الثلاثية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المدرسة اليابانية بالمحافظة، الأربعاء، والتي تم إنشاؤها بتكلفة 25 مليون جنيه، وتقع على مساحة 9 آلاف م2، لتضم 22 فصلا دراسيًا، تشمل المراحل التعليمية المختلفة بدءًا من رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة، علاوة على قاعات الأنشطة والمجالات المتعددة حيث تضم حاليًا 181 طالبًا وطالبة بمرحلتى رياض الأطفال والإبتدائي.

وتفقد المحافظ مدرسة التمريض، والتي تقع على مساحة 2000 م2، وتم إنشاؤها بتكلفة مليون جنيه، لتستوعب 148 طالبًا وطالبة، موزعين على 6 فصول دراسية، وقد أشاد المحافظ بالدور الرائد للمجتمع المدني والقطاع الأهلي في العديد من مدن وقرى أسوان لمساندة الجهود الحكومية من أجل تحسين معيشة المواطن الأسواني.

فيما أختتم محافظ أسوان جولته بتفقد سير العمل بمشروع إنشاء محطة المعالجة الثلاثية بطاقة 8 آلاف م3/يوم، وذلك ضمن مشروع الصرف الصحي للرديسية بتكلفة 200 مليون جنيه، شاملة ٤ محطات للمعالجة والرفع، وأكثر من ٥٠ كم من خطوط وشبكات الطرد والإنحدار والوصلات المنزلية لتخدم حوالي ١٤ ألف نسمة من سكان مدينة الرديسية، وقرى خور الزق والرتاج والمليكية.