شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الرقابة ببني سويف: الفساد أكثر شراسة من أي وباء وعنصر أساسى في زيادة الفقر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت هيئة الرقابة الإدارية فعاليات احتفال اليوم العالمي لمكافحة الفساد، بالتنسيق مع جامعة بني سويف، ندوة توعوية بعنوان «قيم النزاهة والشفافية وآليات مكافحة الفساد» بقاعة الاحتفالات الكبرى بمسرح الجامعة.

جاءت الندوة بحضور الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، واللواء محمد جلال رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالمحافظة، العقيد ماجد خليفة عضو مكتب الرقابة الإدارية بالمحافظة، ونواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وطلاب الجامعة.

وأشار اللواء محمد جلال رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية ببني سويف إلى أن الفساد وباء أكثر شراسة من أي وباء، وعنصر رئيس في تدهور الأداء الاقتصادي وزيادة الفقر، مؤكداً أنه تم إصدار بعض التشريعات الجديدة ومنها مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وتم زيادة الوعي المجتمعي من خلال مبادرات توعوية في بعض الجامعات.

وأكد رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية ببنى وسيف أنه تم إعداد منهج دراسي تحت عنوان حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وحملات إعلامية متنوعة، بالإضافة إلى عقد العديد من الدورات في مجال النزاهة والشفافية بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني في منع الفساد وتنظيم بعض الفعاليات الإقليمية والدولية، ونعمل حاليا على الوقاية من الفساد ومنعه قبل حدوثه.

وأشاد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف بدور هيئة الرقابة الإدارية ومعركتها ضد الفساد ودورها في التصدي للفساد بكافة أشكاله تنفيذا لخطة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمكافحة الفساد، ونشر الوعي بآثاره السلبية ومخاطرة مؤكداً أن الجامعة حريصة على تقديم التوعية للطلاب من مخاطر الفساد وإبراز جهود الدولة في محاصرة الفساد المالي والإداري والقضاء عليه بكافة أشكاله.

وفي نهاية الاحتفالية، قام الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة بإهداء درع الجامعة إلى اللواء محمد جلال رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالمحافظة تقديرا لمجهوداتهم واحتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد.

وقال رئيس الجامعة، إن التاسع من ديسمبر من كل عام هو اليوم الدولي لمكافحة الفساد.

وتحتفل الأمم المتحدة باليوم من كل عام حملة لمناهضة الفساد، ويأتي شعارها هذا العام تحت عنوان «متحدون على مكافحة الفساد»، بهدف التوعية بآثار الفساد وكيفية التصدي له مع استعراض مفهوم الفساد والمعايير الدولية لتعزيز الشفافية للدول.