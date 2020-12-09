شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال مبادرة «العلم قوة للمرأة» بجنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الأقصر تحت رعاية المحافظ المستشار مصطفى ألهم، باستكمال مبادرة «العلم قوة للمرأة»، بمركز ومدينة الطود، وذلك بالتنسيق مع رئيس المركز الدكتور محمد رزق، والمهندسة فاطمة جاد مدير الوحدة بالطود، وعبدالقوي محمد مدير وحدة تكافؤ الفرص بمديرية التربية والتعليم، وإدارة أوقاف الطود.

تاتي المبادرة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لوحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات بتنفيذ عدة أنشطة وفعاليات خلال فترة حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.

وقامت المبادرة بعقد ندوة تثقيفية استهدفت عدد من السيدات بالمدينة، تناولت دور العلم والثقافة بالنسبة للمرأة في خلق جيل واعي وحياة مستقرة، حيث أوضحت رئيس الوحدة المهندسة نورا عثمان، أنه من خلال العلم والمعرفة تستطيع المرأة تحدي الصعاب والتعامل مع الأزمات وحماية من حولها من أي ضرر يقع عليهم فالمرأة هي أساس المجتمع فهي الأم والزوجة والأخت والبنت، وهي مربية الأجيال.

كما أكد رئيس مركز ومدينة الطود، أن المرأة المتسلحة بالعلم تستطيع أن تتفوق في مختلف مجالات الحياه لا فرق بينها وبين الرجل، وأن من لا يكون لديه هذه القناعة وأن للمرأة حق في التفوق، فهذا يعد عنف ضد المرأة وأنه يجب علينا جميعا أن ندعم تكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع.