شكرا لقرائتكم خبر عن «ثلاثة إخوات» يقدمون حفلا فنيًا في مركز إبداع قصر الأمير طاز غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية، حفلا مساء الغد، الخميس، بمركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، تقدم خلالها عددًا من الاسكتشات الفنية التي تعبر عن فكرة الحفاظ على الهوية والشخصية المصرية، وذلك بتقديم الرقصات الفلكلورية التي تظهر الشخصية المصرية في أبهى صورها منها: النوبي، الفلاحي، الصعيدي والساحلي... وغيرها.

تأسست الفرقة عام 1960 ويُعد من أشهر روادها مُصمم الرقصات المخرج كمال نعيم، والفنان حسن خليل، كان الهدف من إنشائها التأصيل لكافة الرقصات الشعبية بتعبيراتها الحركية وملابسها واكسسواراتها وبما تشمله من العادات والتقاليد من خلال الاستعانة بالمنهج العلمي ونقله إلى خشبة المسرح بعد إعادة صياغته.

فيما يستضيف مركز إبداع قصر الأمير طاز (بالخليفة)، اليوم حفل لفرقة الفنان تامر نور «ثلاثة إخوات»، حيث تُقدم الفرقة مجموعة من أشهر الأغنيات التراثية الشرقية والغربية والمونولوجات وتترات المسلسلات الدرامية، بالإضافة إلى الأغنيات الحديثة.

وتتكمون الفرقة من 3 أخوات، هم محمد وحور وماسة، والذين يدرسون بمعهد الموسيقي العربية.