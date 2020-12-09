شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يحيل واقعة تعدي موظف بقسم الإزالات بمنيا القمح للنيابة العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إحالة واقعة تعدي الموظف «ع. ع. أ» بقسم الإزالات برئاسة مركز ومدينة منيا القمح، على قطعة أرض زراعية بناحية شبرا العنب، التابعة للوحدة المحلية بسنهوت للنيابة العسكرية ،تنفيذاً لقرار رئاسة مجلس الوزراء وذلك لقيامه بإقامة قواعد وسملات وأعمدة وحوائط بالمخالفة للقانون .

كما قرر المحافظ إيقاف كلٍ من رئيس قسم الإزالات، والموظف المتعدي على الأرض الزراعية عن العمل وإحالتهما للتحقيق، وذلك لعدم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة في المهد ،الأمر الذي ترتب عليه قيام المخالف بالتمادي في الأعمال المخالفة بالبناء على الأرض الزراعية حتى تحولت لكتل خرسانية.

أمر المحافظ، رئيس مركز ومدينة منيا القمح، بالتنسيق مع مدير الإدارة الزراعية، بإزالة التعدي الواقع على الأرض الزراعية فوراً وعدم السماح بالبناء عليها مرة أخرى .

كان محافظ الشرقية قد إستقبل شكوى عبر الواتس أب، من أحد المواطنين تفيد بقيام الموظف «ع. ع. ا» من العاملين بقسم الإزالات برئاسة مركز ومدينة منيا القمح، بقيامه بالبناء والتعدي على الأرض الزراعية بناحية قرية شبرا العنب ،التابعة للوحدة المحلية بسنهوت بمركز منيا القمح، مستغلاً إنشغال الأجهزة التنفيذية والأمنية بإنتخابات الجولة الأولى لمجلس النواب، ليوجه المحافظ إدارة المتابعة الميدانية بفحص الشكوى وإعداد تقرير لإتخاذ ما يلزم قانوناً.

ومن جانبه أوضح عبده سالم، مدير مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، أنه بالمعاينة على الطبيعة للموقع محل الشكوى تبين أن قطعة الأرص الزراعية الواقع عليها المخالفة ،تقع بحيازة المواطن «ع. ع. ا»من العاملين بقسم الإزالات برئاسة مركز منيا القمح، وقام بصب قواعد عادية على الأرض الزراعية والتي تقع خارج الحيز العمراني وبدون ترخيص ،والمبنى حالياً هيكل خرساني مسلح عبارة عن قواعد وسملات وأعمدة وحوائط الدور الأرضي، على إجمالي مساحة 137 م تقريباً ،وجزء منه بدروم مسقوف بمساحة 90 م تقريباً بسقف خرساني مسلح ،وتم إحالة الواقعة للتحقيق.