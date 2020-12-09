شكرا لقرائتكم خبر عن نائب برلماني ورئيس «الضرائب» أبرزهم.. تعرف على أهم قضايا «الرقابة الإدارية» 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتفل هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأربعاء، باليوم العالمي لمكافحة الفساد، حيث اختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 9 ديسمبر سنوياً كيوم دولي لمكافحة الفساد، من أجل إذكاء الوعي عن مشكلة الفساد ومكافحته ومنعه.

ووجهت الهيئة رسالة للمواطنين، بهذه المناسبة، أكدت فيها على أهمية المشاركة المجتمعية التي تقع على عاتق الجميع في مواجهة الفساد، لما له من آثار سلبية على التنمية، وحقوق الإنسان.

ومع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد تنشر «المصري اليوم» أبرز القضايا المتعلقة بهذا الشأن على مدار العام الجاري، والتى حققت فيها هيئة الرقابة الإدارية، ضربات استباقية كبيرة، لملاحقة الفاسدين، في كافة قطاعات الدولة.

القبض على رئيس مصلحة الضرائب السابق

مع بداية العام الجاري، كانت المفاجأة الكبرى، حيث ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، وقتها، متلبسا عقب حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة تحت رئاسته، وذلك عقب استصدار الأذون القانونية من نيابة أمن الدولة العليا.

وتم وقتها إلقاء القبض على رئيس المصلحة، عقب خروجه من أحد الفنادق، حيث وجد معه مظروفًا يحتوى على 100 ألف جنيه، وبسؤاله عنها أكد أنها تخصه وكان أقرضها لأحد أصدقائه على سبيل «السلف».

مواجهة انحراف 98 موظفا عاما

في شهر فبراير، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، بالكشف عن العديد من المخالفات وتحقيق عوائد مالية للدولة، ومكافحة الفساد، واتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة له، وتلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين، حيث نجحت في القضايا الجنائية بتنفيذ 21 قضية، ومواجهة انحراف 98 موظفا عاما، منهم 68 متهما تم عرضهم على النيابات المختلفة.

من أبرز هؤلاء مدير عام الشؤون الهندسية بأحد الشركات التي تعمل في مجال امتلاك وتشغيل وإدارة وتوفير الطاقة، عقب تقاضيه مبالغ مالية بلغ اجماليها 350 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحبي شركة خاصة تعمل في مجال المقاولات، وذلك مقابل قيامه باستغلال صلاحيات وظيفته في نهو مستخلصات الاعمال التي تنفذها شركتهم.

ضبط باحث قانوني بوزارة التنمية المحلية

تمكنت الهيئة من ضبط باحث قانونى أول بوزارة التنمية المحلية، ويعمل عضو بالمجلس الاستشاري لمحافظة الدقهلية، لحصوله على مبالغ مالية بلغت حوالي 5 مليون جنيه من المواطنين الراغبين في حجز قطع الأراضي المزمع طرحها بمدينة المنصورة الجديدة.

ضبط عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر

في التاسع من مارس الماضي، ألقت الهيئة القبض على عضو مجلس النواب، عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر في القضية رقم ٥٠١ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن الدولة العليا، لطلبة وحصوله على مبلغ ٣٠٠ ألف جنيه ‏على سبيل الرشوة، من رئيس مجلس إدارة شركة «نكست هوم» ‏مقابل استغلال نفوذه ‏لدي بعض مسؤولى بعض الجهات الحكومية، لإنهاء إجراءات خاصة لأحد المشروعات بمنطقة المقطم، والبالغ قيمته ٧،٥ مليون جنيه.

ضبط رئيس حى المقطم برشوة 1.5 مليون جنيه

كما ألقت الرقابة الإدارية في نفس القضية أيضا، القبض على عدد من مسؤولي حي المقطم، منهم مدير منطقة الإسكان، ومدير التنظيم، لحصولهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت حوالي ١،٥ مليون جنيه من الشركة المذكورة، لإنهاء إجراءات إصدار تراخيص المشروع المشار إليه.

ضبط مدير عام الفحص بمأمورية ضرائب شبرا الخيمة ثان

في الثاني عشر من مايو الماضي، وفي إطار قيام هيئة الرقابة الإدارية بمكافحة الفساد والتهرب الضريبي من سداد مستحقات الدولة، ألقت الهيئة القبض على مدير عام الفحص بمأمورية ضرائب شبرا الخيمة ثان، عقب حصوله وتقاضيه مبلغ ١٠٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب مصنع للاستيك مقابل قيام المتهم بالاخلال بواجبات وظيفته بتخفيض قيمة الضرائب المستحقة على المصنع بمبلغ ٧٥٠ الف جنيه، وبعرض المتهمان على النيابة العامة قررت حبسهما.

‏كما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، في نفس الشهر، من إلقاء القبض على كبير مهندسين بدرجة مدير عام بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة بني سويف، بعد حصولها على مبلغ 250 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد المقاولين المُسند اليهم بعض المشروعات من مديرية الإسكان، من أجل تسهيلها اعتماد الأعمال المُنفذة له، بالإضافة إلى عملية ترميم مستشفى الرمد، وبعرض المتهمة على النيابة العامة أمرت بحبسها.

ضبط تشكيل عصابي لتجارة العملة

في الرابع والعشرين من يونيو من العام الجاري، ضبطت هيئة الرقابة الإدارية، تشكيل عصابي مكون من ثمانية أشخاص، من كبار تجار العملة، بعدد ٤ محافظات وهم القاهرة، دمياط، الدقهلية، وبورسعيد، نتيجة تورطهم بجرائم الاتجار بالنقد الأجنبي، خارج القطاع المصرفي، وبالمخالفة لأحكام قانون تنظيم التداول والتعامل بالنقد الأجنبي مضرين بذلك بالاقتصاد القومي بالبلاد، وبمداهمة مقار عملهم ومحال اقامتهم، ضُبط بحوزتهم العديد من العملات الأجنبية المختلفة التي بلغت قيمتها بما يعادل ٢٥ مليون جنيه مصري.

رئيس حي مصر القديمة

في الثالث والعشرين من أغسطس، تمكنت الهيئة من القاء القبض على كل من رئيس حي مصر القديمة، وأحد متعهدي جمع القمامة العاملين في نطاق الحي، عقب تقاضى المتهم الأول مبلغ ٤٠٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من الثاني، الذي جمعها له من متعهدي القمامة المتعاقدين مع الحي، مقابل قيام رئيس الحي بالإخلال بواجبات وظيفته، وعدم إلغاء التعاقدات الخاصة بالمتعهدين وتمكينهم من صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الحي.

وفي الخامس عشر من سبتمبر، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، إلقاء القبض على مدير المكتب الفني لمحافظ البحيرة، بطلب وقبول رشوة مالية وهدايا عينة من عضو مجلس إدارة شركة خاصة، مقابل استغلال نفوذه وعلاقاته بمسؤولي المحافظة، لتسهيل إجراءات تغيير نشاط قطعة أرض بوادى النطرون، تخص المتهم الثانى، وتعديل نشاط استخدامها من الزراعى إلى المبانى، وألزمت المحكمة الخاصة وقتها مدير المكتب الفني لمحافظ البحيرة و(ح.ش) عضو مجلس إدارة شركة خاصة، بالسجن المؤبد للأول، وتغريمه مبلغ 438،5 الف جنيه والعزل من وظيفته، وحبس الثانى 3 سنوات.

ما هي سلطات وصلاحيات عضو هيئة الرقابة الإدارية؟

هناك عدة سلطات وصلاحيات أعطاها القانون رقم 54 لسنة 1964، لعضو الرقابة الإدارية، منها أن من حقه الإطلاع على البيانات والمعلومات بالجهات مهما كانت درجة سريتها مع مراعاة القواعد القانونية للكشف عن الحسابات بالبنوك، والحصول على صور من المستندات والتحفظ على الملفات بالجهات، وإستدعاء من يرى سماع أقوالهم، وطلب وقف أو إبعاد الموظف مؤقتاً عن العمل أو الوظيفة، ومعاقبة الموظف تأديبياً إذا أخفى بيانات عن عضو الرقابة، أو إمتنع عن تقديمها أو رفض إطلاعه عليها، وسلطة الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية في حدود الإختصاصات المخولة بالقانون، والتى تعنى التحرى وجمع الإستدلالات عن الجرائم الداخلة في اختصاص الهيئة، ​والبحث عن مرتكبيها وضبطهم وتقديمهم إلى جهات التحقيق.

كيف تقدم شكوى لهيئة الرقابة الإدارية؟

حددت الهيئة، عدة طرق بشأن تقديم الشكاوى والتسهيل على المواطنين وذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين، شكاوى مكتوبة أو بلاغات شفهية يتقدم بها المواطنون بأنفسهم لمكاتب خدمة المواطنين بالمقر الرئيسي للهيئة، الكائن في تقاطع شارعى النزهة، وأسماء فهمى بمدينة نصر، أو بالمكاتب الإقليمية التابعة لها بالمحافظات المختلفة، ومن خلال البريد العادى، على أن ترسل الشكاوى إلى هيئة الرقابة الإدارية على عنوانها المذكور بصندوق بريد رقم 111، كما يمكن تقديم الشكوى من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة، وهى www.aca.gov.eg، ثم الدخول على قسم «الشكاوى» بالقائمة الرئيسية، ثم اختيار «إرسال شكوى»، وملئ نموذج الشكوى والضغط على زر إدخال، أو من خلال الفاكس، وترسل الشكاوى على الفاكس رقم 0020222915403، أو تليفون الهيئة 0020222902728 أو الرقم المختصر 16100 والخاص بأسلوب تقديم الشكاوى .

وبعد الانتهاء من تقديم الشكوى، يتم إخطار الشاكي بنتيجة فحص شكواه بواسطة رسالة SMS على رقم الهاتف المحمول المرسل بالشكوى.

وحدد هيئة الرقابة الإدارية أسلوبا محددا لصيغة الشكاوى المقدمة، تتضمن الأتي..

السيد/ رئيس هيئة الرقابة الادارية

تحيه طيبة وبعد...

ثم كتابة الشكوى، وإرفاق ذلك بمستندات، «إن وجدت»، والتي تثبت صحة الوقائع التي يحكى عنها الشاكي، وإرسالها باستخدام الماسح الضوئى -سكانر، ثم كتابة بيانات الشاكى «الأسم، محل الإقامة، الوظيفة، عنوان العمل، رقم الهاتف المحمول والمنزلي والعمل». ​​​​​​​​​​​​​​​​​