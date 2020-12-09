شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة مطروح تشارك في ماراثون للدراجات تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، مشاركة الجامعة في ماراثون الجري والدراجات، ضمن فعاليات احتفالات المحافظة باليوم العالمي لمكافحة الفساد، والذي يوافق التاسع من ديسمبر، اليوم الأربعاء.

وأشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتنظيم هذه الفعالية تحت شعار «متحدون على مكافحة الفساد»، موضحًا أن هيئة الرقابة الإدارية أصبح لها هيئة أكاديمية كاملة متمثلة في «الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد»، بهدف تدريب جميع العاملين بالدولة، للمساهمة في منع انتشار الفساد، ووجه الشكر لرئيس الجامعة، هيئة الرقابة الإدارية، مديرية الشباب والرياضة، وجميع المشاركين، لخروج الفعالية بهذه الصورة المشرفة.

ومن جانبه أوضح رئيس جامعة مطروح، أن الماراثون انطلق من أمام هيئة الرقابة الإدارية حتى شاطئ روميل، مضيفًا أن الفعالية تأتي تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد «النجار»، أن احتفالات الجامعة، تأتي في إطار استراتيجيتها الساعية لدعم جهود الدولة الهادفة إلى محاصرة الفساد المالي والإداري والقضاء عليه بكافة أشكاله.