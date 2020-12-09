شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: أولوية لقرى مبادرة "حياه كريمة" فى مشروع تأهيل الترع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً مع المهندس شحتة إبراهيم، رئيس مصلحة الرى والمهندس محمود السعدى، مسستشار الوزير لإدارة المياه، فى إطار متابعة الأعمال المنفذة فى المشروع القومى لتأهيل الترع ومشروع التحول من نُظم الرى بالغمر إلى نُظم الرى الحديث.

وأوضح عبد العاطى أن وزارة الموارد المائية والرى تبذل مجهودات مستمرة لزيادة الوعى بين المزارعين بأهمية التحول من نُظم الرى بالغمر إلى نُظم الرى الحديث، موضحاً أهمية هذه النظم الحديثة فى ترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاجية والربحية للفلاحين.

كما أوضح عبد العاطى أن الدولة أعطت أولويه لقرى مبادرة "حياه كريمه"، التى تستهدف القرى الأقل دخلاً، لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع ومشروع التحول من نُظم الرى بالغمر إلى نُظم الرى الحديث.

وأكد عبد العاطى على أهمية المتابعة المستمرة لأعمال المشروع القومى لتأهيل الترع من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة على بذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة، مشيراً للمردود الكبير الذى يحققه هذا المشروع فى مجال تحسين إدارة المياه، بالإضافة للمردود البيئى والاقتصادى والاجتماعى.