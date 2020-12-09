المشيخة العامة للطرق الصوفية تنعى محمد مختار شيخ الطريقة الدسوقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادى القصبى وفاة الشيخ محمد مختار الدسوقى شيخ الطريقة الدسوقية ، الذى توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء. وقدم القصبى العزاء لأبناء الصوفية عامة والطريقة الدسوقية خاصة ولأسرته فى وفاة شيخها والذى يعد من أكبر القيادات الصوفية في مصر والعالم الإسلامي، مشيرا فى تصريح له أن "الدسوقى" قدم الكثير لخدمة الدعوة الإسلامية ودعم مسيرة الطرق الصوفية . وكان قد توفى فجر يوم الجمعة 13 نوفمبر الماضي، نور محمد عصام الدين محمد زكي إبراهيم شيخ الطريقة المحمدية الشاذلية بمصر والعالم ورائد العشيرة المحمدية، ونعت الطريقة شيخها قائلة: "نسأل الله العظيم أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله في الصالحين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.. ولا نقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى إنا لله وإنا إليه راجعون .. فلنصبر ولنحتسب".

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