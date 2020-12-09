شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة: "بداية ديجيتال" تستهدف دعم المصريين العائدين والحد من الهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الهجرة أن تدشين منصة "بداية ديجيتال" للتدريب المهني وخدمات التوظيف الإلكتروني، بالتعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبرنامج الأغذية العالمي WFP.

وقالت وزارة الهجرة، إن ذلك يأتى في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للحد من الهجرة غير الشرعية ومبادرة "نورت بلدك" لدعم المصريين العائدين من الخارج نتيجة تداعيات جائحة كورونا العالمية والتي من أهمها الاستغناء عن العاملين في بعض القطاعات.

وفي بداية فعاليات المباردة، تم عرض فيلم قصير عن مشروعات التعاون بين وزارة الهجرة وبرنامج الأغذية العالمي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل والفرص الآمنة للشباب المصري.

وعقب الفيلم القصير، قدمت شريفة سعيد -من مكتب برنامج الأغذية العالمي WFP بمصر- عرضًا توضيحيًا عن أهداف مبادرة ومنصة "بداية ديجيتال" والفئات المستهدفة وتفاصيل برنامج التدريب وآليات التسجيل عبر المنصة، حيث توفر المنصة دورات تدريب مهنية .

وقالت الوزارة، إن المنصة تستهدف العمل على الحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية وتجاوز تداعيات انتشار جائحة كورونا العالمية، عن طريق توفير التدريب المهني وخدمات التوظيف الإلكتروني للشباب المصري وللعمال المصريين العائدين من الخارج وفقدوا وظائفهم مؤخرًا بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، فضلا عن تطوير مهاراتهم وربطهم بالخدمات التي تقدمها الحكومة المصرية وبرنامج الأغذية العالمي والقطاع الخاص.



تدشين منصة "بداية ديجيتال" للتدريب المهني تدشين منصة "بداية ديجيتال" للتدريب المهني



تدشين منصة "بداية ديجيتال" تدشين منصة "بداية ديجيتال"



جانب من تدشين منصة "بداية ديجيتال" للتدريب المهني جانب من تدشين منصة "بداية ديجيتال" للتدريب المهني



أثناء تدشين منصة "بداية ديجيتال" للتدريب المهني أثناء تدشين منصة "بداية ديجيتال" للتدريب المهني