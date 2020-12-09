ضبط طن دقيق مدعم بمخبز سياحي في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر: ضبطت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، طن دقيق بلدي مدعم، محظور تداوله بالأسواق خارج المخابز البلدية، بمخبز سياحي، دون ترخيص. وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، بحيازة صاحب مخبز سياحي كميات من الدقيق البلدي المدعم "استخراج 82%". بمداهمة المخبز المشار إليه، عثر على طن و250 كيلو جرام دقيق بلدي مدعم يستخدم في إنتاج الخبز السياحي. تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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