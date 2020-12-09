

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

وأسفرت جهود الحملات المرورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 4974 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1876 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و262 مخالفة السير بدون تراخيص، و19 مخالفة شروط التراخيص، و26 مخالفة موقف عشوائي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة.. أبرزها تجاوز السرعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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