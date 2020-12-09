شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة» تنظم لقاء لممثلي «التنشيط» بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، ندوة لممثلي الهيئات الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظات، وذلك لتسليط الضوء على أهميتها ومعرفة طبيعة عملها ومناقشة عدد من الموضوعات.

يأتي تنظيم هذه الندوة في إطار حرص الوزارة على التكامل والتنسيق الدائم بينها وبين جميع الجهات الحكومية بما يعزز من فرص تحقيق الأهداف المشتركة.

حضر الندوة سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بالوزارة، والسيد أحمد على الشاعر مدير عام العلاقات العامة بالوزارة، وعدد من قيادات الوزارة، وممثلين عن ١٥ محافظة، استعرض خلالها السيد أحمد رحيمة معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية طبيعة الهيئات الإقليمية وأهدافها واختصاصاتها، ولمحة عن أبرز الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية التي تعمل الوزارة على تنفيذها خلال الوقت الحالى في هذا الشأن.

ومن جانبهم، أشار ممثلو الهيئات الإقليمية بالمحافظات إلى أبرز أنشطة الهيئات خلال الفترات السابقة، مع طرح العقبات التي تعرقل سير العمل بها.

و في نهاية الندوة تم الاتفاق على وضع آلية للعمل خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى عقد اجتماعات دورية عبر تطبيق الزووم واجتماع شهري في محافظة سياحية بالتناوب وذلك لمتابعة مسار خطة العمل وعرض اية مشكلات وحلها