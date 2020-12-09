شكرا لقرائتكم خبر عن «إذ طٌلب منك رشوة أو شاهدت فساد»..تعرف على طرق إبلاغ هيئة الرقابة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في يوم 31 أكتوبر عام 2003، اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيث يعد يوم 9 ديسمبر من كل عام موعدا رسمياً للاحتفال بذكرى مكافحة الفساد بمشاركة منظمات المجتمع المدني لإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة وسن تعديلات تشريعية داعمة لمكافحة الفساد في ورفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورة الفساد على أفراد المجتمع والذي يعد من أخطر الأسلحة التي تواجه سائر بلاد العالم.

وفي مصر، تعتبر هيئة الرقابة الإدارية، الجهة المنوط بها التحقيق في قضايا الفساد، ولكن ماهي القضايا المختصة التي تفحصها الهيئة؟

​الشكاوي التي تختص بها الهيئة

- أوجه الخلل والقصور في الجهاز الإدارى بالدولة .

- مخالفة العاملين لتنفيذ القوانين واللوائح .

- إهمال العاملين في آداء واجبات ومسئوليات وظائفهم .

- سوء تأدية الخدمات المقدمة للمواطنبن .

- أي وقائع تتعلق بالمساس بالمال العام أو الوظيفة العامة.

الشكاوى التي لا تختص بها الهيئة

- الشكاوى التي تخرج عن نطاق إختصاص الهيئة أو المتعلقة بنزاعات مدنية بين الأطراف .

- الشكاوى التي لا تحوى وقائع محددة يمكــن التحرى حولها أو فحصها .

- الشكاوى التي يتداول موضوعها بجهات التحقيق أو القضاء .

- الشكاوى التي يتبين سابقة فحصها بمعرفة الهيئة أو أية جهة أخرى .

- الشكاوى التي يتبين قيام الجهة الإدارية بإتخاذ إجراءات إيجابية لإزالة أسبابها .

- الشكاوى المجهولة.​

خطوات تقديم شكوى ضد موظف لهيئة الرقابة الإدارية، إذا تعرضت لمضايقة أو طلب رشوة، أو شاهدت فساد:

أسلوب تقديم الشكوي

أولاً: من خلال مكتب خدمة المواطنين

شكاوى مكتوبة أو بلاغات شفهية يتقدم بها المواطنون بأنفسهم لمكاتب خدمة المواطنين بالمقر الرئيسي للهيئة الكائن في تقاطع شارعى النزهة وأسماء​ فهمى بمدينة نصر أو بالمكاتب الإقليمية التابعة لها بالمحافظات المختلفة .

ثانياً: من خلال البريد العادى

ترسل الشكاوى إلى هيئة الرقابة الإدارية بعنوانها الموضح بعاليه بصندوق بريد رقم 111 هليوبلس .

ثالثاً: من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة

من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لهيئة الرقابة الإدارية www.aca.gov.eg ثم الدخول على قسم «الشكاوى» بالقائمة الرئيسية ثم إختيار «إرسال شكوى»، وملئ نموذج الشكوى والضغط على زر إدخال.​​

رابعاً: من خلال الفاكس

ترسل الشكاوى على الفاكس رقم 0020222915403

تليفون الهيئة 0020222902728 أو الرقم المختصر 16100 والخاص بإسلوب تقديم الشكاوى .

وعقب ذلك، سوف يتم إخطار الشاكي بنتيجة فحص شكواه بواسطة رسالة SMS على رقم الهاتف المحمول المرسل بالشكوى.​