شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطري المنيا» يعلن إيواء 400 كلب ضال وتحصين وترخيص 3 آلاف أخرين سنويًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت مديرية الطب البيطري بالمنيا، بيان توضحي، بشأن ما تردد على عدد من القنوات الفضائية وبعض مواقع التواصل الاجتماعي حول شكوى سكان مدينة المنيا الجديدة من تنفيذ هيئة الطب البيطري حملة لتسميم الكلاب الضالة .

أكد الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، في البيان اتخاذ كافة التدابير اللازمة في ضوء اهتمام المديرية بتنفيذ التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية للرفق بالحيوان، وذلك للحد من ظاهرة انتشار «الكلاب الضالة» بمحيط الأحياء السكنية والمناطق والشوارع الداخلية بجميع مراكز المحافظة من خلال توفير أمصال ضد مرض السعار للحفاظ على الحيوانات، يث يتم تحصين وترخيص ما يقرب من 3 ألاف «كلب» سنويا.

وقال «عثمان» في إطار التخلص من الكلاب الضالة وفقا لتعليمات الهيئة العامة للطب البيطري مع الرفق بالحيوان، يجري حاليا العمل على تخصيص مكان لإيواء الكلاب الضالة بوحدة سمالوط البيطرية لسعه 400 كلب تقريبا.

وأضاف «عثمان» أنه لا يتم تنفيذ حملات إعدام للكلاب الضالة إلا في حالة وجود شكاوي من المواطنين عن طريق منظومة الشكاوي الحكومية أو مكتب خدمة المواطنين بوجود كلاب ضالة وتمثل خطورة على المواطنين، أو ورود بلاغ من مديرية الصحة عن وجود حالات عقر للمواطنين بأي منطقة بالمحافظة.

وأكد «عثمان» تقوم المديرية حاليا ولحين تجهيز مكان لإيواء الكلاب الضالة بسمالوط بالاستجابة للشكاوى المقدمة من المواطنين بالاشتراك مع الجهات الأمنية للتخلص الأمن من الكلاب الضالة.

هذا وقد افتتحت مديرية الطب البيطري وحدة طه السبع البيطرية لمعالجة الحيوانات الأليفه مع رفع كفاءة الأطباء بدورات تدريبية عام 2019 .

موقع ايواء الكلاب الضالة بالمنيا

موقع ايواء الكلاب الضالة بالمنيا

موقع ايواء الكلاب الضالة بالمنيا