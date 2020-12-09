شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 576 مخالفة في حملات مرورية بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أسفرت الحملات المرورية اليومية لإدارة مرور أسوان عن ضبط 576 مخالفة مرورية. وتم ضبط 5 دراجات نارية و4 تكاتك وتوروسيكل وسيارة بدون تراخيص، وضبط 2 من قائدي المركبات تبين بالفحص تعاطيهم المواد المخدرة، كما تم التصالح الفوري في 86 مخالفة، وتحرير 150 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 88 حالة عدم قبول التصالح و124 مخالفة تجاوز حد السرعة و100 مخالفة متنوعة. الوضع في مصر

اصابات 118,847

تعافي 103,703

وفيات 6,790

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