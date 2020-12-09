شكرا لقرائتكم خبر عن ماراثون رياضي إحتفالاً باليوم العالمي لمكافحة الفساد بشبين الكوم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت هيئة الرقابة الإدارية بالمنوفية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وتحت رعاية وزير الشباب والرياضة المهرجان الرياضي (ماراثون الدراجات والجري) تحت شعار متحدون على محاربة الفساد (مصر أقوي من الفساد) تزامناً بالإحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد 9 ديسمبر 2020.

كان الوزير حسن عبدالشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد أطلقا صباح اليوم الأربعاء شارة بدء ماراثون الدراجات والجري بجميع محافظات الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وانطلق الماراثون في تمام الساعة الثامنة صباحاً من أمام مقر هيئة الرقابة الإدارية بالبر الشرقي بشبين الكوم مروراً بكوبري مبارك وشارع جمال عبدالناصر وصولاً إلى مقر مديرية الشباب والرياضة بحي غرب شبين الكوم، بمشاركة ما يقرب من 300 إلى 500 شاب وفتاة وكبار السن لمسافة حوالي 3 كم، بحضور الاستاذ محمد موسي نائب اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية واللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء أشرف نبيل رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمنوفية والدكتور سمير كرم وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الشؤون الصحية والدكتور حسين جمعة والدكتور عمرو كوراني نيابة عن وزير الشباب والرياضة وعدد من شباب أبناء المحافظة ولفيف من قيادات هيئة الرقابة الإدارية والقيادات التنفيذية والرياضية والأمنية بالمحافظة.

جاء ذلك في إطار احتفال هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد ومواجهته من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية والنهوض بالدولة، هذا من المقرر عقب إنتهاء الماراثون سيتم عقد ندوة توعوية بقاعة الإجتماعات بمركز الدراسات الوطنية بشبين الكوم تتضمن إستعراض جهود هيئة الرقابة الإدارية في مجال مكافحة الفساد والذي يعد من أخطر القضايا التي تواجه الدولة والإجراءات والآليات القانونية الواجب تنفيذها لمكافحته والقضاء عليه.