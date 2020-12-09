شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء 80% من أعمال إنشاء مستشفي إدفو بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أعمال إنشاء مستشفى إدفو العام، حيث تابع ميدانياً معدلات التنفيذ به، والتى وصلت إلى 80%، كما تصل التكلفة الإنشائية إلى أكثر من 600 مليون جنيه، حيث يخدم المستشفى حوالى نصف مليون نسمة.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من جميع الأعمال، مع المتابعة الأسبوعية لدخول هذا المشروع الطبى الخدمة بنهاية مارس القادم، في ظل المطالب الجماهيرية لأهالى مركز ومدينة إدفو للخدمة العلاجية، خاصة أن المستشفي يضم 3 مبانٍ، بها 170 سريرًا في جميع التخصصات والأقسام، وأيضاً 8 عيادات خارجية و6 غرف عمليات لمختلف الجراحات، بجانب قسم غسيل كلوى به 63 ماكينة غسيل، بالإضافة إلى 21 حضانة و20 سرير عناية مركزة، علاوة على المكاتب الإدارية وسكن الأطباء.