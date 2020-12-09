شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخزن أدوية غير مرخص بالمنيا وتحرير 3 محاضر لصيدليات مخالفة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والصيدليات، ومحال المستلزمات الطبية، والتأكد من عدم وجود أي أدوية مغشوشة أو مهربة أو منتهية الصلاحية، وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية.
من جانبها، شنت الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الصحة، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ومديرية أمن المنيا ومباحث التموين والجهات المعنية، عددًا من الحملات المكبرة للتفتيش على الصيدليات ومخازن الأدوية، لضبط سوق الدواء بنطاق المحافظة، حيث أسفرت عن تحرير 3 محاضر لصيدليات مخالفة تنوعت بين وجود أدوية مجهولة المصدر، وعدم قيد أدوية بالدفاتر، وتم ضبط مخزن غير مرخص.
كما تم ضبط سيارة تقوم بتوزيع الأدوية بدون ترخيص، ودراجة نارية توزع الأدوية بمدينة بني مزار، وكذلك تم ضبط صيدليتين تبيعان بسعر أزيد من التسعيرة الجبرية وبها أدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفات.
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