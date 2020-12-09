شكرا لقرائتكم خبر عن «أهمية تربيه الكتكوت»..ندوة لمربي الدواجن لمواجهة أنفلونزا الطيور في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، ندوة ارشادية وتوعوية بيطرية بالمنشأة حول تربية الدواجن ومواجهة انفلونزا الطيور، بحضور الدكتورة دنيا زاد همام مدير إدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطري، والدكتورة هالة فراج رئيس قسم الإرشاد بالمديرية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتعاون مع منظمة الفاو بتوعية المواطنين في نطاق كافة الوحدات البيطرية بأهمية تربيه الكتكوت عمر يوم بهدف القضاء على مرض انفلونزا الطيور .

كما قامت د. مارينا سامي بالتواصل مع الأهالي، وعمل ندوة ارشادية بيطرية بالمنشأة عن التوعية بتربية الكتكوت عند عمر يوم .

جدير بالذكر أن مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر تكثف جهودها لتوعية المواطنين بسبل الوقاية من انفلونزا الطيور والأمراض الموسمية في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تطبيقا لفعاليات الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة.

و من ناحية أخرى استقبل د. محمد بشار مدير عام الطب البيطري بالأقصر وفد من النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالأقصر على رأسهم د. سيف عبدالقادر نقيب الأطباء البيطريين بفرع النقابة الفرعية بالأقصر، وذلك لمناقشة أوجه التعاون والتكامل بين ركائز الطب البيطري الثلاثة وخطط العمل بالإدارات التابعة لمديرية الطب البيطري.