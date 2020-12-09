شكرا لقرائتكم خبر عن «الإقليمي لنقل الدم» ينظم حملة للتبرع في الأقصر الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم المركز الإقليمي لنقل الدم بالأقصر حملة للتبرع بالدم بميدان صلاح الدين «ايجوث»، وذلك يوم الثلاثاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢٠، تحت رعاية طلاب كليات صيدلة جامعة جنوب الوادي وبمشاركة جمعية زاد بالأقصر، وبحضور عدد ٢٠ طالب من كليات الصيدلة، بالإضافة إلى حضور ٤ أشخاص من فريق جمعية زاد.

تهدف الحملة لنشر ثقافة التبرع بالدم بين المواطنين والتوعية بأهميتها.

يذكر أن المركز الإقليمي بالأقصر هو أحد فروع خدمات نقل الدم القومية التابعة لوزارة الصحة وهو المسؤول الرئيسي عن توفير كيس دم أمن وفقا لمعايير الجودة العالمية في سحب وتحليل وصرف كيس الدم ومشتقاته.