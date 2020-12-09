شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى وقف بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الحكومة ما تردد من أنباء بشأن وقف البوابة الإلكترونية الخاصة بالاستعلام والشكاوى لبرنامج "تكافل وكرامة".

وكانت الحكومة أكدت أمس أنه لا صحة لما تردد من أنباء حول السماح للمواطنين ببيع وحدات الإسكان الاجتماعي فور استلامها.

وأكد صندوق الإسكان الاجتماعى، أنه لا صحة للسماح للمواطنين ببيع وحدات الإسكان الاجتماعي فور استلامها، مُوضحاً أنه وفقاً لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، يحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو أي جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مرور مدة لا تقل عن سبع سنوات من تاريخ استلام المواطن لها، مع استثناء الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.