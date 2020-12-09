شكرا لقرائتكم خبر عن «مقال اليوم» من عباس الطرابيلي يتحدث عن أرباح كورونا التي غلبت شركات السلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«مقال اليوم».. خدمة جديدة من بوابة «المصري اليوم» لإبراز أحد مقالات الرأى يومياً لتسليط الضوء على مضمون المقال وأبرز ما ذكره الكاتب.

«المصري اليوم» تزخر بمجموعة من أبرز المفكرين والكتاب والمتخصصين، من بينهم الكاتب الكبير عباس الطرابيلي الذي سلط الضوء في مقاله اليوم على (أثرياء.. كورونا)

«الطرابيلي» أشار إلى الجهات التي استطاعت تحقيق مكاسب كبيرة من وراء الأزمة التي ضربت العالم بداية العام الحالي.

وخلال المقال سلط الكاتب الضوء على أرباح شركات الصابون والمطهرات من وراء الأزمة، ليس هذا فقط، بل كشف عن استغلال الأزمة في تصنيع الكمامات.

من أهم النقاط اللافتة في مقال عباس الطرابيلي تطرقه للحديث عن المنافسات التي يشهدها العالم حول إنتاج لقاح لعلاج كورونا، قائلاً: «وإذا كانت شركات إنتاج السلاح هي الأكثر ربحا على مر التاريخ، فإن شركات الدواء، التي تسابق الزمن للوصول إلى علاج هذا الوباء، سوف تجنى من الأرباح أكثر مما تكسبه شركات إنتاج السلاح من طائرات ودبابات ومدافع.. بل وملابس الجنود وأحذيتهم!!».

وختم المقال: «مازال السباق رهيبًا بين هذه الشركات الباحثة عن هذا الدواء.. لأن الرابح الأكبر هو من يسبق غيره في إنتاج هذا الدواء سواء كانت شركة أمريكية أو أوروبية»

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