شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تستعرض دور البنك الزراعي في تطبيق تحديث منظومة الري بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة الزراعة بالتعاون مع مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد مساء الثلاثاء ندوة تثقيفية موسعة بمركز الداخلة بمدينة موط والقصر بمحافظة الوادي الجديد، بحضور المهندس سيد مدني مدير الإدارة الزراعية بموط والحاج محمود الشاذلي رئيس الجمعية التعاونية المركزية بالوادي الجديد وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات المحلية لمركز الداخلة بموط والقصر والمهندس طارق الشريف مدير جهاز تحسين الأراضي بالداخلة ومديري الجمعيات الزراعية، وذلك وفقا لتكليفات السيد القصير وزير الزراعة بمواصلة دور وزارة الزراعة من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية في تحديث منظومة الري الحقلي والتعامل مع البنك الزراعي المصري لتمويل صغار المزارعين لتنفيذ شبكات الري.

وأستعرض الدكتور علي اسماعيل وكيل معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة ورئيس فريق تحديث الري بالوادي الجديد منظومة الري الحديث وفوائده واهمية تفاعل وتنظيم دور الجمعيات التعاونية الزراعية مع مهندسي التعاون ، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة واجهزتها التنفيذية لتنفيذ وتفعيل منظومة تحديث الري الحقلي .

وشدد «إسماعيل» في تصريحات لـ«المصري اليوم» علي أهمية مشاركة الجمعية المركزية للتعاون مع جمعياتها النوعية بالوادي الجديد لتحديث منظومة الري الحقلي والتعاقد مع الشركات لخدمة المزارعين وتوضيح اهمية هذا العمل لخدمة صغار المزارعين.

وأضاف وكيل معهد الأراضي والمياه إنه من خلال وجود جهة تمثل المزارع وهي التعاونيات الزراعية تستطيع التعامل مع الشركات والبنك والمشاركة الإيجابية لتنفيذ منظومة تحديث الري في التعاقد مع البنك الذي تم توفير التمويل له من خلال البنك الزراعي المصري بفائدة بسيطة 5% على 5 سنوات.

وأوضح «إسماعيل»، أن موافقة البنك على التعامل مع الجمعيات التعاونية هامة جدا في توفير القروض للتنفيذ وشرح آليات العمل الخاصة بذلك، مشيرا إلى أن ذلك يعد أحد التسهيلات التي تقدمها الدولة للتحول من الري التقليدي إلى الري الحديث.

وأشار وكيل معهد الأراضي والمياه ورئيس فريق تحديث الري بالوادي الجديد إنه تم زيارة الإدارة الزراعية بمركز بلاط حيث تم عقد لقاء مع المهندس بخيت مدير الإدارة الزراعية ومجموعة من المهندسين المسؤولين عن تحديث الري تم خلال استعراض أهمية التوجه نحو الري الحديث لتعظيم العائد من الموارد المائية وضمان استدامتها.

وأشار «إسماعيل» إلى ارتفاع نسبة تنفيذ البنيه التحتية مثل الشبكة الرئيسية الخطوط الناقلة لمعظم الأراضي وأن المزارعين يستكملون منظومة التحديث طبقا لظروفهم الاقتصادية والتمويل المتوافر لديهم ورغبتهم في التنفيذ الذاتي دون أن تكون هناك مديونية للبنك موضحا أنه تم شرح المنظومة واليه التمويل مع الجمعيات والافراد من خلال مبادرة البنك المركزي ويشارك فيها البنك الزراعي المصري تمويل صغار المزارعين.

وعلى جانب آخر تفقد الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد والدكتور علي اسماعيل وكيل معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة ورئيس منظومة تحديث الري بالوادي الجديد ومديري الإدارات الزراعية بموط والقصر بعض المزارع التي قامت بتحديث الري ذاتي والتي مثلت نموذج انتاجي مع ظروف التربة وملوحتها في موط وقري القصر.

ندوة تثقيفية لتحديث الري في الوادي الجديد

ندوة تثقيفية لتحديث الري في الوادي الجديد

ندوة تثقيفية لتحديث الري في الوادي الجديد

ندوة تثقيفية لتحديث الري في الوادي الجديد

ندوة تثقيفية لتحديث الري في الوادي الجديد