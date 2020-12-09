شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة الأمطار بالمحافظات والقاهرة الكبرى حتى الاثنين المقبل.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر موقع ”الخليج 365” خريطة سقوط الأمطار علي كافة المحافظات بداية من اليوم وحتى الاثنين المقبل.

الأربعاء 9 ديسمبرأمطار خفيفة بنسبة 30% على "دمياط . بورسعيد - العريش – رفح". وشبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد. الأربعاء 9 ديسمبرأمطار خفيفة بنسبة 30% على "دمياط . بورسعيد - العريش – رفح". ​الخميس والجمعة ​الخميس والجمعة أمطار خفيفة لمتوسطة بنسبة 30% على "الإسكندرية- مطروح- السلوم". وشبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد، ونشاط رياح ورمال مثارة: على السلوم- سيوة .

السبت 12 ديسمبرأمطار خفيفة لمتوسطة بنسبة 30% على بعض مناطق السواحل الغربية والوجه البحري. وشبورة مائية على بعض المناطق من الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد ونشاط رياح ورمال مثارة على السلوم – سيوة. السبت 12 ديسمبرأمطار خفيفة لمتوسطة بنسبة 30% على بعض مناطق السواحل الغربية والوجه البحري.

الأحد 13 ديسمبرأمطار خفيفة لمتوسطة بنسبة 30% على "كفر الشيخ - البحيرة – الغربية".

وأمطار خفيفة لمتوسطة بنسبة 50% على "الإسكندرية . الطبعة - مطروح – السلوم".الاثنين 14أمطار خفيفة لمتوسطة بنسبة 50%: "على كفر الشيخ - البحيرة الدقهلية الغربية - الشرقية – المنوفية". الأحد 13 ديسمبرأمطار خفيفة لمتوسطة بنسبة 30% على "كفر الشيخ - البحيرة – الغربية". أمطار متوسطة بنسبة 60% على "الإسكندرية - الضيعة - مطروح - السلوم . رشید – بلطيم". أمطار خفيفة لمتوسطة بنسبة 50% على "دمياط بورسعيد - العريش – رفح".

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