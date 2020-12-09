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شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة الأمطار بالمحافظات والقاهرة الكبرى حتى الاثنين المقبل.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
الأربعاء 9 ديسمبرأمطار خفيفة بنسبة 30% على "دمياط . بورسعيد - العريش – رفح".
الخميس والجمعة
أمطار خفيفة لمتوسطة بنسبة 30% على "الإسكندرية- مطروح- السلوم".
السبت 12 ديسمبرأمطار خفيفة لمتوسطة بنسبة 30% على بعض مناطق السواحل الغربية والوجه البحري.
الأحد 13 ديسمبرأمطار خفيفة لمتوسطة بنسبة 30% على "كفر الشيخ - البحيرة – الغربية".
أمطار متوسطة بنسبة 60% على "الإسكندرية - الضيعة - مطروح - السلوم . رشید – بلطيم".
أمطار خفيفة لمتوسطة بنسبة 50% على "دمياط بورسعيد - العريش – رفح".
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