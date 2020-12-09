شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تتوقع أجواءً مستقرة حتى السبت وتقلبات جوية الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على استقرار الحالة الجوية ودرجات حرارة حيث ستكون فى المعدلات الطبيعية بالنسبة لهذا التوقيت من العام وهدوء الرياح، مع أمطار خفيفة جدا فى المنطقة الشمالية الشرقية.
وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة للتليفزيون المصري: "بغياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة بشكل سريع ويصل الفارق في درجات الحرارة بين ساعات النهار والأوقات المتأخرة من الليل 10 درجات كاملة، متوقعا استقرار الأحوال الجوية حتى السبت ، لتبدأ بعدها تقلبات جوية مرة أخرى الأسبوع المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تتوقع أجواءً مستقرة حتى السبت وتقلبات جوية الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.