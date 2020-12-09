شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة بأغلب الأنحاء اليوم وأمطار بدمياط وبورسعيد والصغرى بالقاهرة 13 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الأربعاء، شبورة مائية صباحا وطقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس .

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود شبورة مائية و طقس دافئ على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من دمياط وبورسعيد والعريش ورفح .

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 11 درجة.