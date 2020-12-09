شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: الدروس على قناة مدرستنا 2 تبدأ الأحد 13 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تعمل على ظبط قناة مدرستنا 2 تقنيًا حتى مساء الخميس 10 ديسمبر، ثم يشرح خبراء المناهج والتقييم الكثير عن طرق المذاكرة والأسئلة الجديدة أيام الجمعة 11 والسبت 12 ديسمبر، وتبدأ الدروس نفسها يوم الأحد 13 ديسمبر.

وأعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إطلاق قناة مدرستنا 2 العمل ببث تجريبى حيث يتم إضافة المواد التعليمية يوما بعد يوم، موضحا أن محتوى القناة يتم بناؤه بطريقة مختلفة حيث يقوم فريق متخصص من المركز القومي للمناهج و المركز القومي للامتحانات بتقديم شرح مبسط على طريقة نظام التقييم الجديد لمساعدة الطلاب على معرفة كيفية المذاكرة المعتمدة على الفهم وليس الحفظ.

وأوضح وزير التربية والتعليم عبر صفحته الشخصية أنه تتم إضافة الحلقات التعليمية التي يقدمها مدرسون أكفاء في المواد المختلفة والمتابعة عن طريق المراجعة الأسبوعية وتقديم شرح لمعرفة كيفية حل الاختبارات التي تقيس مخرجات التعلم،و تقدم القناة شرح لمناهج المرحلة الثانوية، كما يتم إتاحة الفيديوهات عبر اليوتيوب، فضلا عن المنصات التعليمية الإلكترونية المختلفة التي أطلقتها الوزارة مؤخراً. وأشار الوزير إلى أن القناة تنطلق عبر التردد" 12206، الاستقطاب: رأسي، معدل ترميز 27500.