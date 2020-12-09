شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تجمع المشاركين في ماراثون دراجات وجرى لمسافة 5 كيلومترات بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تنظم الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية والهلال الاحمر وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة، صباح الأربعاء، ماراثون دراجات وجرى لمسافة 5 كيلو، وتجمع المشاركون أمام مبني الرقابة الإدارية. وأكد ممدوح الشاذلي مدير إدارة الرياضة بالبحر الأحمر، أن ذلك الماراثون يأتى بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، موضحا أن الماراثون يبدأ من أمام مقر الرقابة الإدارية بالغردقة حتى مسافة 5 كيلومترات بمشاركة طلاب كلية التربية وتلاميذ المدارس ومراكز الشباب والأندية الرياضية وقيادات المحافظة بالتعاون مع هيئة الرقابة الادارية بالبحر الأحمر. الوضع في مصر

اصابات 118,847

تعافي 103,703

وفيات 6,790

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