شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات في الغربية بتصدر الصحفيين أحمد بلال ومحمد فايد نتائج الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل أنصار الزميلين أحمد بلال ومحمد فايد الصحفيان في جريدة المصرى اليوم بتصدرهما نتائج الانتخابات فى دائرة بندر المحلة التى خاض فيها الزميل أحمد بلال الانتخابات، ودائرة كفر الزيات وبسيون التى خاض فيها الزميل محمد فايد الانتخابات.

وكتب أحمد بلال على صحفته على موقع «فيس بوك» شكرًا لأهالى الدائرة « غيرنا المعادلة .. شكرا شعب المحلة.. ثقتكم شرف لنا وأمانة في أعناقنا.. اليوم تبدأ معركتنا الأكبر من أجل مدينتنا الغالية ووطننا الغالي» .

وقام أنصار الزميل محمد فايد بحمله على الأعناق احتفالاً بفوزة فى الانتخابات ، وكتب على صفحته على موقع «فيس بوك»: «الحمد لله الف شكر لكل اهلى فى بسيون وكفر الزيات شرف ليا تمثيلكم فى البرلمان ويارب يقدرنى على خدمتكم»