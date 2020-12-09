شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. تسليم دفعة جديدة من الوحدات السكنية بالعريش اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقوم لجنة الإسكان في مجلس مدينة رفح، اليوم، بتسليم دفعة جديدة من الوحدات السكنية بحي السبيل بالعريش إلى الفائزين في قرعة الإسكان الاجتماعي من المنقولين من رفح والشيخ زويد.

وقال العميد مصطفي محمد مصطفي رئيس مركز ومدينة رفح، أنه سيتم تسليم الوحدات السكنية في عمارات حي السبيل بالعريش للمواطنين المنقولين من رفح والشيخ زويد اليوم وغدًا ..مشيرًا إلى أن عددهم 224 مواطنًا.

من جانبها أكدت مني برهومة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس مدينة رفح، أنه خلال الأسابيع الماضية تم تسليم 10 دفعات من الوحدات السكنية للفائزين بعد انهاء إجراءات التعاقد مع مجلس المدينة.

أشارت برهومة، إلى أنه تم تخصيص الوحدات السكنية للمنقولين بالشيخ زويد ورفح بعمارات السبيل بالعريش بنظام الاستضافة مقابل سداد مبلغ 100 جنيها شهريا، حيث ستتحمل المحافظة مبلغ 325 جنيها من صندوق الإغاثة الفرعي لكل وحدة سكنية، بينما يكون ما يسدده المواطن نظير الصيانة والخدمات .

اسماء المستحقين للوحدات السكنية

اسماء المستحقين للوحدات السكنية

اسماء المستحقين للوحدات السكنية

اسماء المستحقين للوحدات السكنية

اسماء المستحقين للوحدات السكنية

اسماء المستحقين للوحدات السكنية